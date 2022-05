'Giro delle 5 Chiese': nonostante il freddo, un'edizione riuscita

BISTAGNO - Il meteo questa volta non ha aiutato, ma quantomeno ha consentito che la camminata si svolgesse senza particolari disagi, a parte il freddo praticamente autunnale. Ieri, domenica 29, a Bistagno è andato in scena il 'Giro delle 5 Chiese': 103 gli iscritti, «e visto il tempo, direi un ottimo risultato», commenta il sindaco Roberto Vallegra. «Al netto delle spese, doneremo tutto il ricavato delle offerte libere: 400 euro alle scuole elementari di Bistagno per il progetto "Scuola senza zaino". Quest'anno abbiamo introdotto un simpatico premio, quello di "Miss" e "Mister giro delle 5 chiese"», andato a Samuela Mattarella e Simone Ronca. Il sindaco ha voluto ringraziare, con invito alla prossima edizione, «tutti i partecipanti e i volontari che hanno lavorato per la riuscita di questo evento».