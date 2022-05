Ovadese, bizzarro 6-4 contro il Cit Turin

OVADA - L’Ovadese nell’ultima trasferta del campionato di Promozione con il Cit Turin, sfata il tabù delle squadre torinesi uscendo vittoriosa con un tennistico 6-4. Squadra di Raimondi in formazione quasi tipo al cospetto di un avversario oramai retrocesso e infarcito di giovani. Due reti ovadesi nei primo 20 minuti con Rignanese e Costa. Sei minuti di follia e la squadra di casa pareggia con le reti di Sorano e Lacenere. Nuovo vantaggio ovadese ancora con Rignaese. In avvio di ripresa trova due reti Costa per il momentaneo 5-2. Al 38' ancora Rignanese imita il compagno e sigla la sua tripletta. Nel finale il Cit accorcia le distanze con Sorano e la rete definitiva di Gozzo. Domenica ultima di campionato contro L'Asca. Poi si penserà al futuro con l'arrivo di Gianpaolo Fallabrino nel ruolo di direttore sportivo e la promozione di Luca Carosio per la panchina.