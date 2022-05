Sallusti: "I referendum per cambiare la Giustizia in Italia"

Il direttore responsabile di Libero, Alessandro Sallusti, è questa sera ad Alessandria per parlare dei cinque referendum sulla giustizia che gli italiani avranno la possibilità di votare il 12 giugno: "Sono l'ultima possibilità che abbiamo per cambiare la Giustizia nel nostro Paese".

Concorda Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera: "In Parlamento non siamo riusciti a portare avanti questi temi, toccherà agli italiani. La Lega si schiera convinta per i cinque sì".