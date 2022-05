A26: modifiche al piano dei cantieri per San Giovanni

Terminerà ufficialmente lunedì prossimo, 6 giugno, la "tregua" dai cantieri - dislocati lungo tutta la rete autostradale ligure - annunciata venerdì scorso da Aspi, nell'ambito di un piano di interventi concordato con la Regione Liguria e con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. «L’alleggerimento dei cantieri preannunciato lo sorso 27 maggio sta andando molto bene – ha affermato, nel corso di una riunione specifica, per fare il punto della situazione, l'assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone –. Dopo il 6 giugno verranno ripristinati, per essere comunque poi successivamente rimossi il venerdì alle 14.00, e arrivare quindi, entro fine luglio, alla sospensione estiva, fino a metà settembre».

L'annuncio è arrivato in occasione del confronto con i rappresentanti di Anci e con tutti i concessionari interessati. Si è parlato anche di una modifica che vedrà la luce nelle prossime settimane, in occasione della Festa di San Giovanni Battista. «Oltre alla conferma del piano dei cantieri che ha voluto anticipare l’assetto estivo di smontaggio totale – ha ribadito l’assessore –, nel corso dell'incontro di ieri mattina è stata rivolta particolare attenzione alla festa del santo patrono di Genova e di Torino, il 24 giugno, che vedrà uno smontaggio anticipato dei cantieri a giovedì 23 giugno alle 14.00, in modo da consentire il libero accesso alla Liguria nella giornata di festa, al netto dei cosiddetti cantieri inamovibili. Poi i cantieri riprenderanno da lunedì 27 alle ore 12».

Una nuova riunione del tavolo è comunque prevista entro la fine del mese di giugno per monitorare l’andamento della cantieristica a luglio, prima della pausa estiva.