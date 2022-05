Bertram sconfitta, ma con festa finale

CASALE MONFERRATO- Finisce con una sconfitta ma con una festa. La Virtus Bologna (77-69) conquista - con pieno merito la finale scudetto - e la Bertram saluta con una prestazione di cuore dopo una stagione esaltante e memorabile. Tutto giusto, tutto bello e da ricordare. Come il pubblico traboccante e caloroso del PalaFerraris. Come il coraggio con cui la squadra di Ramondino ha lottato fino alla sirena contro i campioni d’Italia.

La partita

Terzo quintetto in tre partite per Scariolo. Ramondino col suo classic starting five. La tensione e l’aggressività di Bologna bloccano la Bertram in attacco e Bologna ne approfitta per impattare con grande durezza la partita con un Shengelia dominante 11-0. Il prezzo per Tortona sono 6 palle perse nei primi 4’ di gioco. La Virtus gira la frazione sul 18-3. Reazione Bertram sull’asse Wright-Severini e 10-0 che porta al primo stop sul 18-13 Virtus.

La seconda frazione si stabilizza sul vantaggio in doppia cifra della Virtus (18-28 al 13’) con Belinelli che comincia a segnare da tre. Cosa che ancora non è riuscita a Tortona (0/5 dall’arco). Ramondino alza il quintetto (Daum da numero tre) per pareggiare la fisicità dentro l’area e mette Sanders a fare il playmaker. A metà frazione +15 Bologna (23-38) con tripla di Cordinier. Nel finale di primo tempo Teodosic con un paio di triple allarga il gap sul +20 (27-47), ma Tortona - che ancora non ha segnato una tripla - negli ultimi possessi accorcia (6-0) sul 33-47 all’intervallo.

7-2 Bertram (Wright che sblocca da tre) in apertura di terza frazione per il nuovo - 9 (40-49). Virtus col secondo quintetto rimette 14 punti di distacco. La prima tripla di serata di Sanders manda al riposo del 30’ sul - 11 (51-62).

Ramondino si gioca le sue carte. Quintetto di A2 + Filloy. Tortona prova ad accorciare col tiro da 3 che finora ha prodotto poco (19%). Ma l’energia sale e Severini infiamma il palazzetto con rimbalzo d’attacco e tripla del -6 (59-65) di metà frazione. Tortona ci prova ma Bologna risponde sempre, colpo su colpo. Si entra negli ultimi 2’ col nuovo +11 Virtus (Teodosic). E’ la resa. Il pubblico del PalaFerraris si alza in piedi, con un minuto ancora da giocare, per tributare agli sconfitti il giusto merito. Vince Bologna 77-69. Ma il coro “Leoni-Leoni” che si alza dalle tribune premia, giustamente, anche gli sconfitti.

Le voci

Marco Ramondino (Bertram). “Complimenti alla Virtus per una partita condotta dall’inizio. E’ stata una serie contraddistinta dalla loro capacità di punire gli errori e dalla loro capacità di vincere con l’adeguamento successivo. Un po’ di dispiacere perché potevano ripagare il tutto esaurito con una partita migliore. Ho fatto i complimenti a ragazzi in spogliatoio perché hanno fatto grandi risultati facendo sembrare normale quello che e normale non è. Soddisfazione per la stagione ma consapevolezza che possiamo fare meglio”.

Sergio Scariolo (Virtus Bologna). “Congratulazioni alla Bertram per la grandissima stagione e per come hanno lottato stasera in una bellissima atmosfera di questo palazzetto. Soddisfatti di aver centrato un’altra finale in stagione ma sentiamo di avere grande fame e grande ambizione per vedere dove possiamo arrivare. La partita? Molto buona, con qualche calo. Ma soddisfatti di questo passo compiuto”.

I numeri

Finale: 77-69

Parziali: 18-13, 33-47, 51-62.

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Bologna con Teodosic, Hackett, Cordinier, Shengelia, Jaiteh.

Punti: Sanders 13 (Tortona), Jaiteh 17 (Bologna).

Rimbalzi: Daum 7 (Tortona), Jaiteh 9 (Bologna).

Assist: Mascolo 3 (Tortona), Shengelia 6 (Bologna).

Mvp: Jaiteh (Bologna)