Cremolino in festa per “Le veterane nel borgo antico”

CREMOLINO - È in programma per giovedì prossimo, 2 giugno, “Le veterane nel borgo antico”, il raduno di auto d'epoca giunto alla 14° edizione. L'appuntamento, organizzato dal Veteran Car Club Bordino e dal Vespa Club di Ovada, con ritrovo davanti al Comune (in piazza Vittorio Emanuele II, ndr) di Cremolino, torna in occasione della Festa della Repubblica dopo quattro anni di assenza.

«Questa sinergia nasce dal fatto che il raduno di Cremolino è sempre stato supportato sotto il profilo logistico e nella scorta tecnica dall’associazione ovadese - afferma Nico Bonaria presidente del Vespa Club Ovada e consigliere del Veteran Car Club Bordino - ad essa si è ora aggiunta la componente alessandrina. Con l'amico e consigliere del VCCP Bordino Marco Varosio abbiamo contattato Luciano Carosio, storico organizzatore della manifestazione, e convinto a riproporre il raduno. Naturalmente il Vespa Club Ovada ritornerà, sotto la direzione di Maurizio Rimondo, vicepresidente del sodalizio e direttore turistico, al compito di scorta tecnica, accoglienza, sicurezza».

Il programma della manifestazione non si discosta troppo da quello delle edizioni precedenti, con l'apertura delle iscrizioni (alle ore 8.30) l'esposizione delle vetture e, alle ore 11.00, la partenza dal municipio del paese. Come nella tradizione del raduno delle “Veterane” a Cremolino ci sarà un momento agonistico, con alcune prove di precisione da completare all'interno dell'area degli impianti sportivi. A seguire gli equipaggi effettueranno un giro turistico lungo le colline dell'Ovadese, per poi fare ritorno (intorno alle ore 12.30) in piazza san Bernardino, dove si terrà l’aperitivo e, successivamente, il pranzo presso il ristorante Vetta. La vera novità consisterà nell’introduzione di un momento culturale, rappresentato dalla sosta con visita al “Museo della Maschera” di Rocca Grimalda.