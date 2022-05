Dai Lions Club Colline Acquesi due nuovi Dae per la città

ACQUI TERME - L'obiettivo della nobile iniziativa 'Una Vespa per la vita', organizzata lo scorso settembre dal Lions Club Acqui e Colline Acquesi, era l'acquisto di un defibrillatore semi-automatico da donare al Comune di Acqui Terme. L'ottimo risultato conseguito - più di trecento gli iscritti per circa 200 Vespe - ha però permesso l'acquisto di ben due defibrillatori. Le apparecchiature salvavita sono state donate alla città nella mattinata di sabato 28, alla presenza di una delegazione del Lions Club e del sindaco Lorenzo Lucchini.

I "salvavita" a disposizione h24

«La scelta della tipologia ma soprattutto della dislocazione di questi importati presidi salvavita - ha dichiarato Matteo Pastorino, presidente del Lions Club Acqui e Colline Acquesi - è stata il frutto di un'attenta analisi svola di concerto con l'amministrazione al fine di individuare le aree maggiormente scoperte e dotarsi di presidi adeguati. Il Lions Club Acqui e Colline Acquesi aveva già tempo aderito al progetto “Acqui Città Cardio protetta” collaborando nei passati anni al censimento, mappature e segnalazione dei dispositivi presenti in città. Analizzando i dati raccolti era emerso che su circa 40 dispositivi presenti solo 4 era disponibili h24. Da qui l'idea di incrementarne il numero garantendone la disponibilità continua». Uno dei due defibrillatori è stato installato in Piazza Addolorata, sede del mercato cittadino e centro di alti flussi di passaggio, mentre l'altro è stato collocato in zona Bagni presso la farmacia Vecchie Terme, «al fine di essere disponibile dalla vicina pista ciclabile, dove l'esondabilità dell'area non ne rendeva possibile l'installazione. I due dispositivi sono collocati all'interno di apposite teche in metallo, allarmate e riscaldate al fine di garantire lo stato ottimale della batterie anche nel periodo invernale». I due presidi sono stati poi inseriti all'interno dell'App “Dae Dove", che indica ai possessori il presidio Dae più vicino alla propria posizione.

Presenti alla consegna, oltre alle pubbliche assistenze acquesi della Confraternita di Misericordia e Croce Bianca anche una delegazione del Vespa Club Acqui Terme, con cui il Lions Club aveva collaborato per l'organizzazione del Vespa raduno. «Un particolare ringraziamento - aggiungono dal Lions Club - alla locale sezione A.N.A. per la collaborazione e il contributo erogato a fronte di quest'importante iniziativa a testimonianza dell'ormai storico sodalizio che lega il Lions Club Acqui e Colline Acquesi e gli Alpini». Nello scoprire il dispositivo posto in zona Bagni l'amministrazione comunale ed il Lions Club hanno voluto ringraziare i titolari della Farmacia Vecchie Terme, Dott. Margara e Dott.sa Botto per la collaborazione nell'installazione e nella gestione della teca ove è stato riposto il secondo Dae.