Il ricco programma di Casale Comics & Games che raddoppia location

CASALE - Dopo due anni di attesa tornerà in Monferrato Casale Comics & Games, con l'edizione più grande di sempre che, per l'occasione, raddoppia: il 18 (inaugurazione alle ore 10) e 19 giugno l’intero Castello di Casale Monferrato, sede della manifestazione dal 2017, sarà infatti affiancato dagli 8mila metri quadri del Mercato Pavia, per offrire ancora più contenuti e divertimento ai migliaia di visitatori attesi per la manifestazione.

I numeri in gioco sono grandiosi: saranno coinvolte per due giorni almeno 400 persone tra fumettisti, cosplayer, gamer, youtuber, modellisti e persino esperti di arte giapponese provenienti da tutta Italia. Oltre 50 le associazioni rappresentate, tra chi si occupa di allestire set a tema, organizzare concorsi e workshop, realizzare armature o giochi, costruire Gundam o astronavi di lego.

Sui social la voglia di venire a Casale Comics & Games è palpabile, oltre 4mila contatti su Instagram, una pagina Facebook da 8500 followers e centinaia di richieste a settimana agli organizzatori di mON fanno pensare che questa edizione abbia tutte le carte in regola per superare i 7000 visitatori del 2019. Nella presentazione di questa mattina proprio al Castello Adriano Taricco e Daniela Balbi di mON (che organizza l'evento) e il vicesindaco Emanuele Capra (che ha anche spiegato come l'Enoteca Regionale dovrebbe essere operativa in queste date) hanno raccontato il ricco programma della due giorni casalese. Informazioni sull'acquisto dei biglietti online sul sito dell'evento.