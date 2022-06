Rainbow Team, in Francia l'esordio stagionale in F4 di Oleg Bocca

CASALE - Il Rainbow Team, la scuderia di motonautica di Casale Monferrato è pronta ad affrontare l’esordio stagionale di Oleg Bocca, che a Macon (Francia) prenderà parte alla gara internazionale valida per il Campionato Francese di Formula 4. Da venerdì 3 a domenica 5 giugno il pilota monferrino - campione nazionale di GT30 in carica - sarà infatti l’unico italiano a partecipare (grazie al format ‘Ordinary race’ che permette di gareggiare anche a team stranieri) alla kermesse di assoluta importanza, visto che nel programma è prevista anche la prima gara valida per il Mondiale di Formula 1 H20.

«Finalmente si torna in acqua! - dice entusiasta il team principal Fabrizio Bocca - E lo faremo con l’impegno di fare il meglio possibile. Si prospetta un weekend di sfide molto impegnative visto che alla griglia di partenza si presenteranno ben 20 iscritti».

Ma l’appuntamento francese è anche e soprattutto una grande opportunità per tutta la scuderia e, in particolare, per il giovane driver: «Sarà importante fare bene, perché se da un lato per Oleg sarà un’importante occasione per prepararsi al Mondiale di F4 che si svolgerà a Brindisi da venerdì 24 a domenica 26 giugno - aggiunge la team manager Elisa Bocca - dall’altro permetterà a tutto il team di accumulare ancora più esperienza in vista di un’estate che si prospetta all’insegna della competitività».