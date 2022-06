Sabato 4 il festival 'Ri-Costituente': immaginando la società del 2050

CARTOSIO - Sabato 4 giugno il comune di Cartosio ospiterà per la seconda volta il festival di 'Ri-Costituente', l'evento dedicato ai giovani dai 15 ai 25 anni che celebra i padri costituenti studiando e discutendo a ogni edizione i possibili punti di (ri)partenza per la nostra società, immaginando di conseguenza la Carta Costituzionale del futuro, magari quella del 2050.

Il festival prenderà il via sabato mattina alle 9.45 con il collegamento con Cartosio dal FabLab Acquiterme, e in remoto con i gruppi iscritti con diretta FaceBook/YouTube. In contemporanea, l'accoglienza dei gruppi in presenza. Alle 10 i saluti istituzionali. Di seguito il programma completo della manifestazione.

- Alle 10.15 - Cittadini del mondo digitale

Q&A – Animazione digitale con i gruppi collegati e in presenza attraverso Mentimeter e serious videogame

Interventi di: Marco Mazzaglia – Video Game Evangelist, TEDx speaker



Conclusioni a cura di:

Elettra Aldinio – Comitato di redazione del “Dizionario Costituzionale” – La Trama

Massimo Contri – Segretario del Movimento Federalista Europeo del Veneto



Conduce Stefano Sartorio – Direttore Mondo Internazionale Hub

- Dalle 14.30 alle 17 LABORATORI INTERATTIVI - in piazza Terracini - area mercatale e spazi limitrofi

- Alle 14.30 - Cittadini nel mondo digitale: nuovi significati per le parole chiave del patto sociale

World Cafè condotti da animatori sulle 4 parole chiave con la collaborazione di giovani testimonial da tutta Italia

Spazio 1 – Libertà

Spazio 2 – Democrazia

Spazio 3 – Solidarietà

Spazio 4 – Equità

Alle 16 - La voce dei giovani: un manifesto per la cittadinanza nel mondo digitale

Laboratori di scrittura collettiva condotti da animatori a partire dai materiali raccolti nei World Cafè

Spazio 1 – Libertà

Spazio 2 – Democrazia

Spazio 3 – Solidarietà

Spazio 4- Equità

Dalle 18.15 alle 19.15 IL MANIFESTO DEI GIOVANI: UNA NUOVA CITTADINANZA NEL MONDO DIGITALE - in piazza Terracini - area mercatale e spazi limitrofi

- Alle 18.15 Assemblea Plenaria - Manifesto dei giovani

Presentazione dei documenti dei laboratori di scrittura collettiva

Interventi dei giovani testimonial da tutta Italia

Discussione e confronto aperti

Conduce: Paolo Stocchi, coordinatore del progetto Ri-Costituente: la Costituzione del 2050

Eventi Collaterali

14:30 – 15:30

ATTIVITÀ PERMANENTI

Mostra degli articoli della Costituzione del 2050 scritti da giovani di tutta Italia

Italia è. La Costituzione come una chat di Whatsapp

Mostra fotografica sui Padri Costituenti del territorio

Esposizione dei disegni dei bambini partecipanti al concorso Natura Futura

Apertura straordinaria delle case di Pertini (Stella) e Terracini* (Cartosio)

Ciclisti per la liberazione. Stampe d’epoca a cura della Fondazione Longo

INCONTRI

16.00 Costituzioca:Gioco dell’oca della Costituzione per bambini

17.00 – Lancio videogame Ri-Costituente con sessione di gioco

EVENTI SPORTIVI

Ore 10.00 – Passaggio dei ciclisti sull’itinerario Stella – Cartosio Rivalta Bormida nell’ambito di una randonnè* che collega Liguria, Piemonte e Lombardia

Ore 12.00 – Arrivo della Staffetta della Costituzione: squadre in staffetta da Stella (Sandro Pertini), Varazze (Lelio Basso) e Rivalta Bormida (Norberto Bobbio)