Sacro Cuore: festa per i 50 anni della chiesa, ricordano don Pino

NOVI LIGURE — Prenderà il via domani a Novi Ligure la Festa del Sacro Cuore, organizzata dall’amministrazione comunale e dal parroco Giuseppe Turrici per celebrare il mezzo secolo dalla fondazione della parrocchia e i cento anni dalla nascita di don Pino Maggi.

In programma attività sportive, come una camminata podistica (venerdì alle 18.00) e un torneo di calcio (sabato pomeriggio), ma anche storico-culturali: domani alle 21.00 infatti sarà inaugurata una mostra dedicata alla storia della parrocchia e di don Pino, che la fondò. Sabato giochi in oratorio per adulti e bambini e alla sera concerto del coro Novincanto diretto dalla maestra Cecilia Lee.

Infine domenica messa alle 11.00 e alle 17.00 (quest’ultima celebrata da monsignor Gianfranco Maggi, nipote di don Pino) e alle 21.00 processione per le vie del quartiere con la partecipazione della banda Marenco e delle Confraternite.