Sport e solidarietà a Ovada: raccolti 1.800 euro per Telethon

OVADA - C'era anche il coordinatore provinciale Enzo Fasanella alla due giorni organizzata, per la prima volta, in città, a favore di Telethon. L'evento si è svolto sabato (28) e domenica (29 maggio) scorsi, fra momenti ludici, approfondimenti e sport solidale in memoria di Stefania, a cui è stata intitolata la manifestazione.

Nel corso del fine settimana sono stati raccolti - in occasione delle partite di calcio (riservate alle categorie giovanili dalle leve 2009 ai 2016) disputate al Moccagatta e al Geirino - 1.715 euro. A questi vanno aggiunti i 120 euro derivanti da un torneo di calcio tennis promosso a margine dell'evento. Un bel record, considerando la ripresa dell’appuntamento dopo due anni di stop causa pandemia. Una prova di generosità senza eguali che in passato ha visto coinvolti anche i campi di Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba e Silvano d’Orba.

I doni di Daniele e Patrizia per l'Infantile La coppia di Silvano d'Orba ha coinvolto amici nella raccolta. Anche una maglia dei Grigi

Soddisfazione da parte degli organizzatori dei Boys Calcio, rappresentati dal presidente Franco Piana, e soprattutto di Carmelo Barca, presente nella triplice veste di organizzatore, dirigente del sodalizio sportivo ovadese nonché marito della compianta Stefania, deceduta nel dicembre 2016. La somma raccolta verrà devoluta per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Nelle prime undici edizioni di questa iniziativa sono stati raccolti, e donati a Telethon, circa 30mila euro, una cifra considerevole che ancora una volta dimostra il grande cuore che proviene dallo sport e dal territorio.