Il santo di oggi, 2 giugno, è san Guido di Acqui

Vescovo e patrono di Acqui Terme

Melazzo (Alessandria), 1004 ca. - Acqui Terme (Alessandria), 2/6/1070

Nasce nella nobile famiglia dei conti di Acquesana. Studia a Bologna e tornato a casa diventa sacerdote. A soli 30 anni viene eletto vescovo di Acqui Terme e il suo episcopato dura ben 36 anni nei quali si impegna molto per far crescere moralmente e spiritualmente il suo clero. Aiuta tramite il suo patrimonio, le parrocchie più povere e fonda un centro per la formazione spirituale e culturale dei giovani. Le sue spoglie mortali, sono collocate nella cattedrale della cittadina termale, all'interno di un'arca di marmo.

