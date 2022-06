Pertini: oltre trenta espositori per il ritorno di Fiorissima

OVADA - Si terrà nel prossimo fine settimana l’ottava edizione primaverile di “Fiorissima”, la mostra mercato florovivaistica promossa ed organizzata dall’associazione culturale “Gardening in collina”. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 giugno, sempre all’interno della splendida cornice del parco Pertini, nel centro storico di Ovada.

Nel corso delle due giornate sarà possibile ammirare le piante rare e particolari di alcuni fra i più importanti vivaisti provenienti da ogni angolo della Penisola (qui l'elenco completo). Sono previsti, inoltre, degli spazi riservati agli attrezzi e agli arredi da giardino, ai rappresentanti dell’alto artigianato e alle tipicità locali.

Attività collaterali

I cancelli di uno dei principali polmoni verde della città resteranno aperti al sabato, dalle ore 10 alle 20, e alle domenica, dalle ore 9.00 alle 19.00. Il biglietto d’ingresso avrà un costo di 4 euro (di cui tre scontabili presso alcuni negozi convenzionati), 2 per gli abbonati di “Vita in campagna” con tessera in corso. Per i ragazzi sotto i tredici anni, invece, l’accesso al parco sarà gratuito.

Oltre agli approfondimenti (con esperti a tema verde) e ai laboratori, per tutta la durata del weekend si terranno anche delle attività collaterali (tra cui le visite guidate al parco di Villa Gabrieli) fuori mostra. L’evento si svolgerà regolarmente anche in caso di pioggia.