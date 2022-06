Rocca rilancia e ridisegna il punto vendita alla Rinascente di Milano

MILANO - Rocca, catena di gioielleria e orologeria di alta gamma in Italia di proprietà del celebre marchio valenzano Damiani, consolida la sua posizione all’interno della Rinascente di Piazza Duomo a Milano, ampliando la propria offerta e i

propri spazi.

La prestigiosa area, situata al piano terra, è stata rinnovata attraverso un redesign delle superfici per consentire agli appassionati una migliore esperienza di acquisto in-store. Nei nuovi corner recentemente inaugurati, oltre ai gioielli Damiani e Salvini, brand del Gruppo Damiani, è possibile trovare Cartier, Omega, Panerai, IWC, Hublot, Longines, Breitling e Chopard.

L’area centrale Rocca si arricchisce inoltre con Hamilton e Tissot, che si uniscono ai numerosi brand di orologeria

e gioielleria proposti, quali Tag Heuer, Ulysse Nardin, Zenith e Fred. Con questa operazione, Rocca si conferma come punto di riferimento in Italia per la vendita di orologi preziosi e gioielli, grazie non solo alla vasta offerta, ma anche agli esclusivi servizi di assistenza e alla grande passione del personale di vendita.