Le bottiglie di 'Arte in Cantina' arrivano a Serralunga di Crea

CREA - Sarà inaugurata questa domenica, 5 giugno, alle 17 la seconda esposizione di 'Arte in Cantina', il nuovo progetto itinerante dedicato alle bottiglie di vino curato dall'associazione Echorama. L'appuntamento è presso l’azienda vitivinicola Tenuta Tenaglia a Serralunga di Crea. La mostra sarà visitabile fino al 19 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 11 alle 18.

Due le new entry in questa seconda esposizione, in cui si potranno ammirare ben 18 bottiglie artistiche realizzate dagli artisti Nadia Beltramo, Matt Bicon, Lucia Caprioglio, Carlo Cattaneo, Laura Chiarello, Patrizia Cremasco, Albina Dealessi, Claudia Geronzi, Paola Gino, Giorgio Grosso, Piergiorgio Panelli, Andrea Piccinelli, Cecilia Prete, Laura Rossi, Giorgia Sanlorenzo, Giovanni Tamburelli, Daniela Vignati e Piero Zannol.

Tutte le informazioni sulle prossime esposizioni in programma, sugli artisti e sulle opere al link www.echorama.it/arteincantina.