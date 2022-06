Pertini, esami di lingua con docenti dal Regno Unito

OVADA - Si terranno domani, sabato 4 giugno, gli esami per le certificazioni Cambridge: i giovani allievi del Pertini, provenienti dalle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado affronteranno le prove scritte e orali per testare i livelli Movers, Starters e Ket. Gli esami certificheranno le competenze acquisite dagli studenti iscritti ai corsi di potenziamento di lingua inglese che si sono svolti durante l’anno scolastico con le docenti di lingua Sara Tondo e Adriana Lume e la docente madrelingua. Il comprensivo Pertini, da quest’anno è sede degli esami, e ospiterà quindi gli alunni e gli esaminatori madre lingua provenienti appositamente dal Regno Unito.

Cambridge English Language Assessment ha previsto una serie di esami riconosciuti a livello internazionale che accompagnino gli studenti in un percorso verso una competenza linguistica sempre maggiore. Per i più piccoli è prevista la sezione Young Learners con Starters e Movers, mentre alle classi terze si propone la certificazione Key for Schools.

“La motivazione principale per far sostenere agli alunni di prima e seconda un esame Cambridge YLE Starters o Movers -spiegano dalla scuola - risiede nella possibilità di far loro raggiungere il livello dei coetanei di tutto il mondo, poiché quello di Cambridge è uno standard internazionale. Il giorno delle prove rappresenta pertanto una naturale conclusione del percorso svolto, in cui la soddisfazione consisterà nell’esperienza di un test con esaminatori madrelingua”.