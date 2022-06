Con Streetgames anche l'intero sport casalese si mette in mostra

CASALE - Il conto alla rovescia è iniziato: tra una settimana l’universo di Streetgames farà tappa a Casale per tre giorni di sport e musica dal 10 al 12 giugno. Ma non solo: questi giorni saranno anche un’occasione per tutte le società sportive casalese di mettersi in mostra con una vera e propria vetrina a cielo aperto tra piazza Mazzini, i giardini della difesa in piazza Castello, piazza Divisione Mantova e all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci.

Le società presenti