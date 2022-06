Pasquale Tammaro, schianto fatale dopo la giornata al mercato

NOVI LIGURE — Per anni Pasquale Tammaro è stata una presenza fissa nei mercati di Novi Ligure e della provincia: ma ieri pomeriggio la sua vita si è fermata su un tratto della strada che da Acqui Terme conduce ad Alessandria, nei pressi di Strevi.

Tammaro era alla guida di un food track del “Girarrosto” di Roberto Bellani, l’azienda di cui era dipendente, quando è rimasto vittima di un urto frontale con un altro autocarro, dove viaggiavano alcuni lavoratori agricoli. Tammaro è morto sul colpo a causa del tremendo impatto, insieme a tre braccianti trasportati sull’altro mezzo (un 31enne, un 39enne e un 65enne originari di Marocco, Senegal e Bangladesh); altri due operai sono rimasti feriti.

Pasquale Tammaro, 65 anni compiuti da poco, era molto conosciuto in città. Nato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per molti anni aveva lavorato con gli autobanchi al Sud. A Novi aveva gestito per diverso tempo il minimarket del quartiere G3. Dopo la chiusura dell’attività, una quindicina d’anni fa era stato assunto dall’azienda di Roberto Bellani ed era diventato uno dei volti più conosciuti nei vari mercati della zona. Ieri pomeriggio stava appunto tornando da Acqui, dopo aver passato la mattinata sulla piazza.

Era anche appassionato di musica e in passato aveva fatto parte dell’orchestra del compianto Carlo Santi, come batterista. Lascia due figlie e un figlio.