Verso il voto: lunedì arriva Giorgetti, martedì Crosetto

ALESSANDRIA - Ultima settimana prima del voto per le Amministrative di domenica 12 giugno e big del centrodestra in città per sostenere la candidatura di Gianfranco Cuttica di Revigliasco: lunedì, ad esempio, arriverà l'onorevole Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo economico e vicesegretario federale della Lega.

Insieme all'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, terrà un incontro pubblico alle 16 all'hotel Alli Due Buoi Rossi in via Cavour per poi spostarsi alle 17.45 al punto elettorale in piazzetta della Lega.

Martedì, invece, sarà la volta del coordinatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, che alle 16 incontrerà gli alessandrini sempre all'hotel Alli Due Buoi Rossi.