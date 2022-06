Spettacoli e concerti: il Pertini chiude l’anno in teatro

OVADA - L’antipasto sarà la rappresentazione dello spettacolo conclusivo “La strega” in programma nella mattinata di mercoledì 8 giugno presso i giardini Baden Powell di fianco alla scuola. Alla sera si accenderanno le luci del Teatro Comunale per raccontare le attività portate avanti nel corso dell’anno che sta per concludersi dagli studenti del Pertini di Ovada.

Concerti, musica d’insieme, teatro e scrittura creativa. Al lavoro ci sono già gli allievi della sezione musicale, reduci dalla bella partecipazione al “Memorial Taulino” di Bosco Marengo di qualche settimana fa, e insieme a tutti i compagni di tutte le classi della scuola secondaria.

Lavori in corso

I ragazzi delle classi prime, seconde e terze saranno di nuovo protagonisti e, nel corso della serata, ci sarà l’occasione per festeggiare insieme la fine dell’anno scolastico. «Si tratta - spiegano dalla scuola - una bella occasione per celebrare il ritorno ad una normale attività didattica coronata da tanta voglia di esibirsi davanti ad un pubblico vero e proprio».

Prima di Natale, l’esibizione già messa in programma a Rocca Grimalda, era stata velocemente cancellata a causa delle mutate condizioni legate all’emergenza dal Covid 19. Ed in questi mesi gli allievi hanno sviluppato la loro abilità anche attraverso proposte teatrali online.

Accoglienza in presenza

L’esempio più chiaro è “Chi è Dremong”, il laboratorio ispirato alla canzone di Max Manfredi che ha portato alla realizzazione di un video con la supervisione delle docenti Emilia Nervi, Patrizia Priano e Debora Vigo. Ma davvero tante sono state le proposte.

Ora che c’è la possibilità di accogliere in presenza genitori e compagni c’è voglia di condividere i momenti più significativi e gli slanci di un anno scolastico vissuto tra le difficoltà contingenti ma anche con volontà e progettualità.