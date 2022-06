Bertram, Ramondino al lavoro per l'U23

TORTONA – Ora c’è pure l’ufficialità. Marco Ramondino, coach della Bertram Derthona, è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Under 23, una sorta “sperimentale” che dovrà testare e preparare i prospetti più giovani alla nazionale maggiore.

La carica era stata assegnata dalla Fip nelle scorse settimane a Gianmarco Pozzecco. Ma il terremoto che ha portato il presidente Gianni Petrucci a rimuovere il ct degli Azzurri Meo Sacchetti e a sostituirlo proprio con il "Poz" ha creato un effetto domino che ha lanciato il tecnico tortonese alla nuova prestigiosa carica. Per lui il premio dopo la strepitosa cavalcata della sua Bertram al debutto in A.

Subito al lavoro

Il lavoro di Ramondino, che ha partecipato a cinque edizioni degli Europei (Under 18 e Under 16) come assistente ed è stato capo allenatore dell’Italia Under 16 nel 2015, è già cominciato. L’Under 23 infatti sarà in raduno dal 23 al 30 giugno a Roseto degli Abruzzi, dove si preparerà a disputare a Toronto (dal 5 al 10 luglio) il Global Jam, torneo internazionale che coinvolgerà Canada, Usa e Brasile. Per il tecnico un’estate ricca di impegni. Ancora non è stato ufficilizzato lo staff di lavoro che accompagnerà l'allenatore del Derthona che al momento dell’incarico a Pozzecco comprendeva anche l’ex Derthona Edoardo Casalone.