Biomedicina protagonista al Balbo con un corso sperimentale

CASALE - L'istituto Balbo di Casale, d'accordo con l'Ordine dei Medici della provincia di Alessandria, ha deciso di far partire dall'anno scolastico 2022/2023 una sperimentazione interna del percorso biomedico coordinata dalla dottoressa Margherita Girino, già primario di Medicina Generale all'Ospedale Santo Spirito.

Si tratta di un modello di sperimentazione ministeriale, un percorso di potenziamento-orientamento per gli alunni provenienti da tutti gli indirizzi che vorranno conoscere la propria vocazione alle professioni dell’area della salute.

L’apertura del prossimo anno scolastico per la sperimentazione biomedica sarà martedì 27 settembre 2022 con la lectio magistralis del professor Alberto Mantovani, immunologo di fama mondiale, presidente dell'International Union of Immunological Societies, Professore Emerito di Patologia Generale e Direttore per la ricerca presso Humanitas University, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Il progetto

Insegnanti di Biologia e di Scienze naturali tratteranno lezioni su argomenti di Anatomia umana e Fisiologia del corpo umano cui faranno seguito insegnamenti di Patologia medica da parte di Medici appartenenti all’Ordine. Le attività avvicinano e orientano gli studenti alle professioni dell’area medica e sanitaria.

Sono poi previste attività aggiuntive a quelle del corso liceale al quale si è iscritti: tutte le ore sono in momenti extrascolastici e pomeridiani. Questa sperimentazione è rivolta agli alunni delle (future) classi prime, seconde e terze di tutti gli indirizzi.

Per le classi del primo e del secondo anno sono previste 10 ore (5 incontri da 2 ore) con medici e specialisti dell’area biomedica, con un taglio particolarmente ispirato alla medicina narrativa. Gli incontri hanno lo scopo di far conoscere agli studenti le varie figure di professionisti dell'area medica, ognuna con specifici profili e caratteristiche.

Per le classi del terzo anno sono previste almeno 50 ore ogni anno (quindi la sperimentazione coinvolgerà tutto il triennio per un totale di 150 ore), implementando anche le attività previste con apposite convenzioni con l’Asl territoriale.

L’adesione alla sperimentazione, tuttavia, non preclude la partecipazione ad altre attività di orientamento in uscita o di Pcto organizzate dalla scuola. Le attività di ciascun anno saranno suddivise in (circa) 20 ore con esperti esterni, 20 ore con docenti interni, 10 ore di laboratorio/esperienze.

Il percorso prevede due momenti di verifica (sommativa) degli apprendimenti nel corso di ogni anno scolastico. È richiesta la presenza ad almeno il 75% delle attività di ogni anno per avere riconosciuto l’intero modulo orario di Pcto (per gli studenti del triennio). Gli studenti che interromperanno il percorso non vedranno riconosciute le ore svolte come PCTO.