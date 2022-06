Carabinieri, festa per i 208 anni

Festa per il 208° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, questa mattina, nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria in piazza Vittorio Veneto, alla presenza del Comandante Provinciale, colonnello Massimiliano Rocco, e del Prefetto Francesco Zito.

Nell'occasione, anche un momento di riflessione sull’operato dell’Arma alessandrina che, come testimoniano i risultati, ha chiuso un anno denso di impegni e risultati. Senza trascurare il contributo alla popolazione non solo in termini di prevenzione e repressione dei reati ma anche nel soccorso e nel sostegno delle fasce più deboli, collaborando con gli enti e le altre istituzioni a servizio della cittadinanza.

I reparti

Tanti i reparti coinvolti: il Reparto Operativo, con funzioni prettamente info-investigative; le 5 Compagnie e le 56 Stazioni Carabinieri che da esse dipendono, capillari presidi di legalità sul territorio insieme al Comando Gruppo Carabinieri Forestali e alle Stazioni Carabinieri Forestali, che hanno visto i militari alessandrini impegnati a perseguire la maggior parte dei delitti complessivamente denunciati nel territorio. Attività, quella dell’Arma, svolta in un clima di costante osmosi informativa con le altre Forze di Polizia, anche per quanto concerne l’attività di monitoraggio info-operativo tesa ad accertare la sussistenza di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico locale.