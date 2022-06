La scuola Zucca compie mezzo secolo: oggi festa con gli alunni

NOVI LIGURE — Oggi, alle 9, tutti alla scuola elementare “Zucca” per festeggiare i cinquant’anni dell’istituto. “10 lustri in Zucca” è il titolo scelto dalla dirigente Giovanna Ravazzano e dai docenti per ricordare una data così importante. La scuola elementare è stata costruita nel 1971 per ricordare Maria Luisa Zucca, morta a soli 24 anni.

La mamma, Franca Basaluzzo Zucca, ha saputo di fronte a un grande dolore andare avanti, facendo vivere per sempre nelle generazioni future, la vita di quell’unica figlia, donando il terreno al Comune per costruire la struttura che, negli anni Settanta, aveva anche una succursale in viale della Rimembranza, presso la parrocchia dei Frati.

La cerimonia prenderà il via alle 9, nel corso della mattinata si susseguiranno, negli spazi aperti intorno all’edificio scolastico, una serie di momenti di ricordo e di festa che avranno come protagonisti gli alunni della primaria per concludersi nell’atrio con “Musicalmente Zucca”.