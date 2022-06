Rugby, la provincia fa squadra: 6 team per far crescere i giovani

NOVI LIGURE — Le forti difficoltà che lo sport giovanile ha dovuto affrontare nella pandemia hanno avuto pesanti riverberi anche nel rugby, con diverse società a fare i conti con una contrazione del numero dei praticanti. Per rilanciare l’attività della palla ovale, le società alessandrine hanno deciso di fare squadra: si è costituita l’Urpa (Unione Rugby Provincia di Alessandria), in cui confluiranno le attività degli Under 15, 17 e 19 delle maggiori società del territorio: Acqui Rugby, Alessandria Rugby, Cus Piemonte Orientale, Lions Tortona, Rugby Novi, Tre Rose Casale Monferrato.

Non si tratta di una nuova società vera e propria, in quanto le singole realtà territoriali continueranno a esistere e a portare i propri colori in campo nelle altre categorie, dal minirugby ai seniores. In effetti si tratta di una collaborazione per rilanciare tra gli adolescenti e i ragazzi una disciplina che ha visto recentemente meno nuovi innesti che perdite.

L’Urpa, che in questi giorni sta per essere ufficializzata con l’autorizzazione della Federazione piemontese di rugby, ha già un suo primo appuntamento: venerdì 10 giugno alle 19, presso il centro sportivo Cabanette di Alessandria, le sei società presenteranno il nuovo soggetto agli atleti e ai genitori. Ma già venerdì scorso al campo Comollo del Rugby Novi si sono trovati ad allenarsi insieme atleti Under 13 di tutte le società coinvolte.

Oltre che per il futuro, buone notizie arrivano anche però dal presente, con l’Under 13 del Rugby Novi che ha chiuso la stagione con tre vittorie su Cus, Fossano e Alba. La stagione si sta per concludere anche per le categorie Under 7/9/11, con un ultimo appuntamento sabato 11 giugno a Collegno.