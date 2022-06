Borbera, i Lions ripuliscono quattro chilometri del torrente

BORGHETTO BORBERA — Una dozzina di soci del Lions Club di Borghetto ha portato a termine una utile iniziativa ecologica passando sul greto del torrente Borbera, nel tratto Pertuso-Boscopiano, per raccogliere rifiuti e realizzare una pulizia dell’alveo fluviale. Sotto la direzione di Marco Pucci e con Mario Sciutto alla guida del trattore con rimorchio, si sono percorsi gli oltre 4 chilometri del greto del torrente esaminando con cura le sponde e la vegetazione spontanea sorta lungo gli argini.

Si sono raccolti e portati alla discarica quasi 4 quintali di materiale non naturale, per la maggior parte tondini, putrelle, materiale ferroso generico, oltre a plastica, gommapiuma, e qualche lattina e bottiglie di vetro. I turisti che hanno affollato nella giornata calda prefestiva i lidi del torrente hanno tutti manifestato ringraziamenti e complimenti per l’attività finalizzata a mantenere pulita la location.

Occorre rilevare che gran parte del materiale prelevato è stato trovato in angoli non visibili e non utilizzati da bagnanti; probabilmente quel ferro è proveniente da piene del torrente non recenti o da utilizzi vari risalenti nel tempo. Non sono stati trovati evidenti indizi di inciviltà, segno importante che chi decide di andare in Borbera ha imparato a rispettare il territorio e a raccogliere i rifiuti.