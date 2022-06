Cena e raccolta fondi per i profughi ucraini

ALESSANDRIA - C'è ancora un po' di tempo per prenotare per la cena di beneficenza organizzata da Anteas nel cortile della Cisl di Alessandria. La sera di venerdì 10 giugno i volontari che in questi mesi hanno viaggiato per tre volte fin sul confine ucraino per portare in salvo decine e decine di famiglie sconvolte dalla guerra si ritroveranno per un momento di festa, ma anche per continuare nel loro impegno verso le genti che scappano dal conflitto.

Il ricavato della cena (25 euro a testa) servirà proprio a sostentamento dell'attività umanitaria verso donne e bambini ucraini ospitati ad Alessandria.

Dall'antipasto al dolce, il convivio sarà anche l'occasione per ringraziare e premiare le tante persone che si sono date da fare e che continueranno a farlo.

Il 18 giugno è infatti previsto il quarto e - per ora - ultimo viaggio a Cracovia, dove sono ospitati almeno 50 mila profughi ucraini. La carovana Anteas porterà beni di prima necessità - il centro di raccolta di via Marengo 17 ha riaperto nuovamente i battenti - e anche cinque ucraini i quali hanno manifestato la voglia di ritornare a casa.

Tra i volontari sarà presente Loris Cavalletti, presidente nazionale Anteas, per testimoniare la straordinaria iniziativa alessandrina, unica nel suo genere a livello di sindacati nazionali.

Per prenotare un posto alla cena Anteas: 335 669 2883