Il 7 giugno è la Giornata mondiale della sicurezza alimentare

Ricorre oggi, 7 giugno, la Giornata mondiale della sicurezza alimentare, World Food Safety Day

Questa giornata mira a richiamare l'attenzione e ad ispirare azioni per aiutare a prevenire, rilevare e gestire i rischi di origine alimentare, contribuendo quindi sicurezza alimentare, alla salute umana, alla prosperità economica, all'agricoltura, all'accesso al mercato, al turismo e allo sviluppo sostenibile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) facilitano congiuntamente l'osservanza della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, in collaborazione con gli Stati Membri e altre organizzazioni competenti.

La sicurezza alimentare salva vite umane e svolge anche un ruolo vitale nella riduzione delle malattie di origine alimentare. Ogni anno, 600 milioni di persone si ammalano a causa di circa 200 diversi tipi di malattie di origine alimentare. Il peso di tali malattie ricade più pesantemente sui poveri e sui giovani. Inoltre, le malattie di origine alimentare sono responsabili di 420mila decessi prevenibili ogni anno.

Dunque è importante: