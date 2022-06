Incidente di Strevi, fissati i funerali di Pasquale Tammaro

NOVI LIGURE — Sono stati fissati i funerali di Pasquale Tammaro, il 65enne di Novi Ligure deceduto venerdì della scorsa settimana in un drammatico incidente stradale a Strevi. Le esequie si terranno dopodomani, giovedì 9 giugno alle 15.30, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, a Novi, in via IV Novembre all’altezza dell’incrocio con via Don Pino Maggi.

Nello schianto che è costato la vita a Tammaro, sono morti anche Emmanuel Asotie, 21 anni, originario della Nigeria; Akbar Dewan Md, 39 anni, del Bangladesh; e Lamine Fall, 44 anni, del Senegal. Lavoravano come operai per la Gmp Agri, azienda di Acqui Terme.

Pasquale Tammaro, schianto fatale dopo la giornata al mercato L'uomo, dipendente della ditta Bellani di Novi Ligure, dove abitava, ha perso la vita ieri nel tragico schianto frontale a Strevi

Secondo una prima ricostruzione, gli operai stavano tornando ad Acqui quando, sulla strada statale 30, il loro furgoncino ha sbandato (le cause di questa manovra sono ancora in corso di accertamento) finendo nella corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo il mezzo della ditta Bellani di Novi, alla cui guida c’era Tammaro. Tutti e quattro sono morti sul colpo, mentre altri due braccianti della Gmp Agri sono ancora ricoverati in ospedale.