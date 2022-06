Al via Monfrà Jazz Fest: nel weekend il primo appuntamento a Treville

TREVILLE E VIGNALE - Parte ufficialmente questo weekend il Monfrà Jazz Fest, la manifestazione musicale nata per far (ri)scoprire non solo artisti di fama internazionale, ma anche il territorio monferrino.

Si parte proprio a Treville, questo sabato 11 giugno, al dehor delle Rose, di fronte allo storico palazzo Devasini. In questo salotto musicale si esibirà lo Scott Hamilton Quartet composto dall’omonimo sassofonista accompagnato da Alberto Bonacasa al pianoforte, il trevillese Giorgio Allara al contrabbasso e il giovane batterista casalese Riccardo Marchese. L’evento si colloca all’interno della rassegna ‘Treville in Musica’ e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 12 giugno invece si torna alla musica in cantina. Appuntamento alle 19 per visitare i locali della Hic Et Nunc di Vignale che, dalle 20, si farà teatro del concerto dedicato a Cole Porter di Gabriele Guglielmi e Gege Picollo. Uno spettacolo-degustazione dove la musica verrà accompagnata da assaggi di prodotti locali direttamente sulla terrazza panoramica della cantina. Il costo della serata è di 65 euro a persona, comprensivo di cena e degustazione. È obbligatoria la prenotazione al link https://shop.cantina-hicetnunc.it/promo/concerto-jazz-con-degustazione/.

Il festival continua per tutti i weekend estivi fino all’11 settembre. Tutti gli appuntamenti di giugno al link sotto.