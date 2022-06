Golf Club in gestione a Soms e Csi: "Il parco sarà aperto a tutti"

ACQUI TERME - Dopo la gestione Paderi-Bonelli dell’estate 2021, quest’anno il bando per l’affidamento temporaneo dell’area del Golf Club - scaduto il 30 maggio - se lo è aggiudicato la Soms di Acqui Terme insieme al Csi-Centro Sportivo Italiano.

«Siamo due realtà che collaborano da anni e insieme faremo tutto quello che serve per riconsegnare l’area verde agli acquesi», spiega Mauro Guala, presidente della Soms. Il contratto siglato con il Comune ha validità sino al prossimo gennaio 2023. «In sette mesi sarà difficile fare miracoli, ma posso dire che come Soms veniamo da una lunga esperienza che ci ha portato a gestire la piscina monumentale prima della cessione alla famiglia Pater, dell’ex Kursaal e del Clipper». L’intenzione dei nuovi responsabili è quella di aprire il parco a tutta la città: «Parliamo di un’area molto vasta, dove le famiglie acquesi potranno trascorrere piacevoli momenti di relax. Metteremo a disposizione dei giochi per i bambini, diverse zone del parco verranno adibite ad area pic-nic e porteremo anche dei pony per farli cavalcare dai più piccoli».

Tra sport, eventi e relax

Anche la piscina sarà di nuovo attiva, «stiamo finendo gli ultimi lavori di ripristino, a partire da sabato 11 sarà regolarmente in funzione e aperta alla clientela». Nell’area verde un tempo utilizzata per la pratica del golf il Csi ha intenzione di organizzare anche eventi sportivi, come corse campestri e attività di vario genere da praticare all’aria aperta. Una riapertura che rappresenta per la città l’occasione giusta per riscoprire le tante potenzialità di un impianto che negli ultimi anni ha vissuto momenti davvero travagliati. «Ce la metteremo tutta per riportare il golf a nuova vita, almeno per quest’anno. Posso anticipare - aggiunge Mauro Guala - che organizzeremo tante interessanti iniziative. Tra queste, anche diverse serate dedicate al ballo liscio e latino americano. Dal Comune ci sono state consegnate le chiavi pochi giorni fa. Siamo pronti e molto motivati».