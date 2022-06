Il sogno è realtà, Marta Menditto campionessa mondiale

TARGU MURES - Aveva un sogno, Marta Menditto: il titolo mondiale, quello che ancora mancava dalla sua collezione di vittorie e piazzamenti, ori europei, argenti e bronzi alle rassegne iridate, e le molte vittorie tricolori.

Adesso il sogno è realtà, con un capolavoro, completato pochi minuti fa a Targu Mures, in Romania: la portacolori delle Frecce Bianche conquista il titolo Under 23 ed è argento nell'assoluta, a pochi secondi da un'altra azzurra, Sandra Mairhofer, una doppietta italiana straordinaria, che premia anche il lavoro del ct Stefano Davite, tecnico della società alessandrina e responsabile, per la federazione, di tutto il settore multisport.

"Una gara straordinaria: Marta è uscita dall'acqua con due minuti da recuperare su una giovane promessa slovacca e ha impiegato poco, in bici, per portarsi in testa, staccando tutte. Avrebbe ancora allungato e fatto il vuoto se non ci fosse stata una caduta: è risalita, lungo il percorso l'ho incoraggiata - racconta Davite - e il margine le ha permesso di restare nel gruppetto di testa, con Mairhofer, atleta enorme, azzurra di mtb, una francese e una neozelandese".

Ritmi sempre più alti, prima si è staccata la neozelandese, poi la transalpina. "Alle spalle di Marta e Sandra il vuoto: al cambio per l'ultima frazione una manciata di secondi a favore di Mairhofer, ed è stato un testa a testa avvincente fino al traguardo. Marta ha davvero fatto una impresa enorme, perché i problemi di salute l'hanno condizionata nella prima parte dell'anno, ma la sua qualità, la sua determinazione, il suo talento le hanno permesso di dimostrare che, in categoria, è la più forte al mondo e, forse, senza la caduta, sarebbe stato addirittura doppio oro. Solo applausi per lei, è un orgoglio non solo di questa discipllina, ma delle sport italiano"-