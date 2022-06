L'8 giugno è la Giornata mondiale degli oceani

Ricorre oggi, 8 giugno, la Giornata mondiale degli oceani, World Oceans Day.

Istituita dalle Nazioni Unite, questa giornata ha l'obiettivo di ricordare il ruolo principale che gli oceani hanno nelle nostre vite. Rappresentano i polmoni del nostro pianeta, una delle principali fonti di cibo e medicine e anche una parte critica della biosfera.

Ma non solo. Altri obiettivi sono: informare il pubblico in relazione all'impatto delle azioni umane sull'oceano, sviluppare un movimento mondiale di cittadini per l'oceano e mobilitare e unire la popolazione mondiale in un progetto per la gestione sostenibile degli oceani del mondo.

L'oceano copre oltre il 70% del pianeta. È la nostra fonte di vita, che fornisce il sostentamento dell'umanità e quello di ogni altro organismo sulla terra. L'oceano produce almeno il 50% dell'ossigeno del pianeta, ospita la maggior parte della biodiversità terrestre ed è la principale fonte di proteine per oltre un miliardo di persone in tutto il mondo.

Con il 90% delle grandi popolazioni ittiche esaurite e il 50% delle barriere coralline distrutte, stiamo prendendo più dall'oceano di quanto possa essere reintegrato.

Il tema di quest'anno è "Rivitalizzazione: azione collettiva per l'oceano". Questa è la prima celebrazione ibrida dell'evento annuale, ospitata presso la sede delle Nazioni Unite a New York e trasmessa in diretta.

