Artistica Casale: torna domani il saggio di fine anno al Palazzetto

CASALE - Dopo due anni di stop forzato l'Asd Artistica Casale (società di ginnastica artistica agonistica da anni impegnata nel panorama sportivo casalese) torna proporre il tradizionale saggio di fine anno domani, venerdì 10 giugno, al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Dalle ore 20.30 (ingresso libero e gratuito) il Palazzetto dello sport 'indosserà' (letteralmente) l'abito da sera per una serata all'insegna della musica, con gli oltre 120 atleti dell'associazione che si esibiranno in un mix di coreografie e acrobatica, mostrando al pubblico il lavoro svolto durante i corsi svolti quotidianamente durante l'anno.

Ma il ricco weekend dell'Artistica Casale non si ferma qui: sabato 11 e domenica 12, infatti, gli atleti saranno protagonisti in piazzale Divisione Mantova in concomitanza con gli Streetgames (da domani a domenica con tornei e concerti alla sera), che diventeranno una vetrina per tutte le associazioni sportive monferrine. Dal lunedì dopo (il 13) inizierà anche il camp estivo alla scuola media Dante, sede operativa della società.