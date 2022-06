Casale: il dépliant - vademecum per i profughi ucraini in città

CASALE - È ieri mattina, mercoledì 8 giugno, la distribuzione di un pieghevole dedicato ai cittadini ucraini arrivati in città per sfuggire alla guerra. Un depliant bilingue, italiano / ucraino, in cui trovare informazioni pratiche su Casale Monferrato e i servizi a disposizione.

«In questi mesi in città e sul territorio sono arrivati molti cittadini ucraini – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi -, ci è sembrato doveroso accoglierli con un vademecum che spiegasse, in modo semplice e schematico, quali sono i primi adempimenti da compiere e quali servizi sono a loro disposizione. Anche se accolti da amici e parenti, trovarsi in una città che non si conosce, in fuga da un conflitto, non è semplice: noi ci stiamo adoperando al massimo perché l’accoglienza sia la migliore possibile».

Il pieghevole, corredato anche da una mappa con indicati i luoghi più significativi della città, è suddiviso in cinque parti: Per regolarizzare la vostra posizione, Per la salute, Per l’istruzione, Per assistenza e aiuto nel disbrigo delle pratiche e Per assistenza e aiuti in vari ambiti.

A curare la pubblicazione è stato il capo di gabinetto Enzo Amich: «Il depliant è stato pensato come utile strumento informativo per andare incontro il più possibile ai cittadini ucraini e proseguire in un lavoro coordinato che in questi mesi associazioni ed enti stanno portando avanti senza sosta. Il pieghevole è stato reso possibile grazie alla collaborazione e al prezioso aiuto dell’insegnante Marina Quaglio, di don Marco Calvo della Caritas, del Commissariato di Casale Monferrato e in particolare dell’ispettore superiore Luigi Lupano, di Claudio Debetto dell’Agenzia Migrazioni e di Tetyana Halchun per la traduzione e la sempre grande disponibilità».

Ed ecco i testi del pieghevole:

Cari Cittadini Ucraini, benvenuti a Casale Monferrato, Regione Piemonte

Ecco i nostri consigli per avviare una buona permanenza in città

Per regolarizzare la vostra posizione:

Recarsi in Commissariato, in Piazza Statuto 9 A, per il riconoscimento. Vi sarà dato un secondo appuntamento dove dovrete portare 2 foto tessera (in città ci sono diversi fotografi e alcune postazioni automatiche). Vi sarà rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio e il codice fiscale, necessario per poi richiedere la tessera sanitaria.

Per la Salute:

Recarsi all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) in Via Palestro 41 al primo piano per assegnazione medico di base per adulti e pediatra per bambini. Avrete anche le indicazioni per l’attribuzione della tessera sanitaria. I bambini da 0 a 6 anni devono regolarizzare il certificato di vaccinazione.

Ospedale ( Viale Giovanni Giolitti 2)

Guardia medica (Via Camillo Benso Cavour 62B)

Per l’istruzione:

- Scegliere la scuola dove iscrivere i propri figli in base alla collocazione abitativa e agli appoggi in città. Casale Monferrato fornisce asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole medie e istituti superiori di ogni tipo. Per i minori provenienti da zone di guerra non è previsto il pagamento di alcun servizio scolastico comunale (mensa, pre e post scuola, pomeriggi scuola, asili nido, centri estivi comunali).

È inoltre opportuno rivolgersi al CPIA “Maestro Albero Manzi” di Casale Monferrato, in Via

Oliviero Capello 3, per iscriversi a un corso di italiano per adulti gratuito.

È utile scaricare sul proprio telefono l’applicazione “Traduttore” che facilita le comunicazioni.

Per assistenza e aiuto nel disbrigo delle pratiche:

- Per aiuto sulle iscrizioni alle scuole rivolgersi alla maestra Marina Quaglio tramite la signora Tania 328 2057307 che parla sia ucraino sia russo. Possibile mediazione in inglese.

- Per informazioni sulle pratiche di regolarizzazione:

Ufficio Migrazione - via Martiri di Nassirya, 8 - tel.0142461519

Per assistenza e aiuti in vari ambiti:

La Caritas Diocesana offre primi aiuti

- alimentari in via Via Trino 21 ogni sabato ore 11.30-12.30

- vestiario e abbigliamento in Via Saletta 115, tel 379 11440172

Centro di Ascolto per le Emergenze: 0142 276610 dal lunedì al giovedì 8.30-10.30

Per informazioni sui servizi del Comune: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) via Mameli, 21 - da lunedì a venerdì ore 9-13 e lunedì pomeriggio 14-17.

Augurandovi di ritrovare un po’ di serenità, la Città di Casale Monferrato

vi accoglie e vi accompagna

Шановні громадяни України, ласкаво просимо до Казале Монферрато, Регіон П’ємонте

Нижче, наші рекомендації щоб допомогти вам забезпечити комфортне перебування в нашому місті.

Ваші дії по прибуттю до міста:

Потрібно прийти до відділку поліції, на (Piazza statuto 9A), для реєстрації..

Вам буде призначена другa зустріч, на яку потрібно принести 2 паспортні фотографії (у місті є фотографи та кілька автоматичних станцій ). Bам видадуть посвідку на тимчасове проживання та ідентифікаційний код, необхідний щоб подати заяву на отримання медичної картки.

Для медичних послуг:

Необхідно відвідати ASL (Mісцева Mедична Установа) на (Via Palestro 91), на першому поверсі вам призначать лікаря загальної практики для дорослих та педіатрa для дітей. Вaм також нададуть всю необхідну інформацію про медичні послуги. Дітям від 0 до 6 років необхідно упорядкувати сертифікат вакцин.

Місцева лікарня (Viale Giovanni Giolitti2).

Служба екстреної медичної допомоги ( Via Camillo Benso Cavour 62B).

Для освіти:

Оберіть школу, куди бажаєте записати своїх дітей, в залежності від місця розташування житла. В Казале Монферрато є ясла, дитячі садки та школи всіх видів.

Для неповнолітніх, які приїжджають з країни, де триває війна, не потрібно оплачувати будьякі муніципальні шкільні послуги ( дошкільні та післяшкільні, їдальня, муніципальні літні центри...).

Також, бажано звернутися до CPIA “Маестро Альберо Манзі” в Казале Монферрато на (Via Oliviero Cappello 3), щоб записатися на безкоштовний курс італійської мови для дорослих.

Для полегшення спілкування корисно завантажити на мобільний телефон програму «Перекладач».

Для допомоги в оформленні документів:

За допомогою щодо зарахування до школи звертайтеся до вчительки Марини Квальо через Тетянy 328 2057307 яка володіє як українською, так і російською мовою.

Можливе посередництво англійською мовою.

Для отримання інформації про оформлення документів:

Міграційне управління - (Via Martiri di Nassirya 8) - тел. 0142461519

За допомогою в різних сферах:

Карітас Діочезана надає першу допомогу

харчові продукти на (Via Trino 21) кожну суботу з 11:30 до 12:30

одяг та інші побутові потрібності на (Via Saletta115), з понеділка по четвер з 8:30 до 10:30.

Для отримання інформації про послуги муніципалітету: URP (Офіс зв’язків з громадськістю) на (Via Mameli 21)- з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00, та в понеділок після обіду з 14:00 до 17:00.

З побажанням знайти тут трохи спокою, місто Казале Монферрато вітає вас і супроводжує у вашій нелегкій ситуації.