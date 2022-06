Domenica 12 il roller cross regionale fa tappa a Sezzadio

SEZZADIO - Una competizione ufficiale per inaugurare le nuova pista di pattinaggio di Sezzadio. Il paese ha sviluppato negli ultimi anni un'importante scuola di pattinaggio in linea, grazie anche ai prestigiosi risultati ottenuti in campo internazionale dalla campionessa mondiale di skate cross Alice Delfino.

Domenica 12, proprio la nuova pista ospiterà dalle 9 in poi l'ultima tappa regionale AICS Piemonte di Roller Cross. «I pattinatori - scrivono dalla locale Pro Loco - inaugureranno in una competizione ufficiale la nuova pista di pattinaggio realizzata davanti alla palestra Comunale. La Pro Loco sarà presente per il servizio ristoro. Birra, Panini e Hamburger e tifo tutto il giorno per seguire questo importante evento». Gli atleti della squadra Eagles Skate di Sezzadio avranno quindi l'occasione di gareggiare davanti al pubblico di casa.