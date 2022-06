Hsl Derthona: cambi in vista

TORTONA - Molte le novità dall'assemblea dei soci dell'Asd 'Hic Sunt Leones Derthona', che ha discusso e approvato il rendiconto economico, la previsione di budget e le linee programmatiche per la prossima stagione in Serie D: fra queste alcuni movimenti di cariche all'interno dell'organigramma societario ma soprattutto una novità dirompente per quanto riguarda il nome della squadra.

Sono infatti state deliberate una serie di modifiche statutarie, tra cui quelle necessarie per richiedere alla Lnd il cambio di denominazione in "Derthona Fbc 1908" a partire dal prossimo campionato. L'assemblea ha poi nominato, con voto unanime, il nuovo consiglio direttivo in carica per la stagione 2022/2023: Cristiano Cavaliere assume il ruolo di presidente, Fabio Toso è il presidente onorario, Andrea Freddo il vicepresidente, Ildebrando Ferrarese e Mario Ventura i consiglieri. Sconfessate quindi le voci che volevano un progressivo disimpegno della parte 'tortonese' a vantaggio di quella 'ligure', che continueranno a gestire in compartecipazione la società con l'obiettivo non facile di migliorare la splendida scorsa stagione.

“Come sempre sono state prese decisioni per il bene del Derthona - dice l'ormai ex presidente Fabio Toso - e riteniamo che ci siano le condizioni ed il giusto assetto per affrontare un’altra annata di soddisfazioni. Ringraziamo di cuore 'Chicco' Torti per il lavoro di questi splendidi cinque anni, e ricordiamo che comunque rimane con noi al fianco della società”. "Sono onorato e molto contento di essere chiamato a ricoprire la massima carica dirigenziale di una società cosi’ importante come la nostra - le prime parole da presidente di Cristiano Cavaliere - farò il massimo per portare avanti il progetto partito un lustro fa e che dovrà portare questa società a essere sempre più solida, strutturata ed ambita." Infine, il vicepresidente Andrea Freddo: "Lavorerò, con ancora maggior decisione, per la promozione della partecipazione alle sorti della squadra della città, unica strada per garantire un futuro ai nostri colori. Il Derthona è la nostra passione, che dobbiamo saper trasmettere a tutti, e in modo particolare ai giovani."