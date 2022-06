I santi di oggi, 9 giugno, sono San Primo e San Feliciano - martiri.

Primo e Feliciano sono vissuti a Roma intorno all'anno 303 e la loro storia è leggendaria. Sono due fratelli che abbracciano la fede cristiana e hanno come missione quella di convertire altri pagani. Passano moltissimo tempo nelle carceri a confortare con la preghiera i cristiani in attesa di essere giustiziati. Quando la loro attività viene alla luce sono a loro volta imprigionati.

La morte

Subiscono il martirio durante le persecuzioni indette dagli imperatori Diocleziano e Massimiano. Si rifiutano categoricamente di fare sacrifici agli dei pagani e per questo motivo vengono sottoposti ad atroci torture. A Primo viene versato del piombo fuso in bocca mentre a Feliciano vengono conficcati dei chiodi nei piedi e nelle mani. Miracolosamente i due fratelli rimangono illesi e sopravvivono a queste terribili pratiche e, per questo motivo, vengono uccisi per decapitazione. Il loro è uno dei primi esempi di traslazione di corpi di martiri all'interno delle mura di Roma: Papa Teodoro I fa infatti traslare i loro corpi dal XV miglio della via Nomentana alla chiesa di Santo Stefano Rotondo al Celio.