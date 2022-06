Sabato 11 terzo appuntamento (serale) con 'Super i Colli'

ACQUI TERME - All'inizio in calendario per domenica 12, il terzo appuntamento di 'Super i Colli' è stato anticipato a sabato 11 per evitare la coincidenza con la tornata elettorale. Il programma è stato rivisitato con una camminata enogastronomica serale all’interno di un nuovo percorso che partirà da Acqui Terme e terminerà ad Ovrano, passando per Lussito.

L’evento è organizzato dal Comune di Acqui Terme in collaborazione con la Proloco di Ovrano. L’iniziativa ha lo scopo di arricchire la mappa dei percorsi per i turisti e cittadini che amano passeggiare e pedalare sulle colline acquesi. L’obiettivo principale è quello di valorizzare i siti paesaggistici, le aziende e i prodotti del territorio.

Come per le passate edizioni sono previste, lungo i percorsi, postazioni allestite da ristoratori, esercenti convenzionati e pro loco presso le quali sarà possibile degustare vini e prodotti locali. Si potrà partecipare a ogni evento senza iscrizione, procedendo autonomamente o insieme ad associazioni sportive o sociali. L’apertura delle partenze è prevista dal Concept Store Camelot in corso Dante alle 18.30.

Il programma

Partenza alle 18:30 da Acqui Terme, corso Dante. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un adeguato sistema di illuminazione personale.

Punto 1 – CAMELOT CAFE’ A PARFUM, Corso Dante, 11

Aperitivo “DEL CENTRO” con Acqui Brut Rosè e proposte sfiziose di Camelot. Ogni partecipante alla partenza riceverà un coupon valido per un ingresso gratuito al Museo Archeologico di Acqui Terme e uno sconto presso uno dei negozi o delle aziende convenzionate.

Punto 2 – LENOR CAFE’, viale Acquedotto Romano, 18

Aperitivo “CON VISTA SUGLI ARCHI”

Punto 3 – PROLOCO DI OVRANO, Ovrano di Acqui

Punto ristoro con: focaccine per carnivori e vegetariani, grigliate di carne e verdure, ravioli di carne fassona piemontese e ravioli di robiola e ricotta, vasta scelta di vini del territorio.

Con la partecipazione dell’azienda agricola Adorno, produttore di Robiole. Musica con band “SERGIO&SERGIO”