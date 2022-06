Strada 199, calvario prolungato di un mese

OVADA - Per una volta parlare di fulmine a ciel sereno non è inappropriato. Chiusura prolungata per la strada 199 delle fontane tra Rocca Grimalda e la provinciale "Ovada - Alessandria". Il provvedimento è stato pubblicato questa mattina sull'albo pretorio della Provincia di Alessandria che deve occuparsi dei lavori di ripristino sull'arteria più importante di collegamento tra il paese e il resto della val d'Orba. La data indicata nel dispositivo parla del 31 luglio, un'indicazione in aperto contrasto con quanto affermato, non più tardi di due settimane fa, nel vertice convocato in paese tra rappresentanti del Comune e settore tecnico di Palazzo Ghilini. "Saremo nelle condizioni di aprire - aveva precisato Paolo Platania, responsabile del settore viabilità - a senso unico alternato entro il mese di giugno".

Lo stesso Platania aveva addebitato alla difficoltà nel reperire i materiali i ritardi registrati nelle settimane precedenti. Ora a far sentire la sua voce è un intero paese costretto a deviazioni disagevoli. In particolare difficoltà le attività economiche del centro storico. Rocca Grimalda fronteggia questa situazione dall'autunno 2019.