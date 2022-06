Casale, ecco Streetgames: da oggi tre giorni di sport, musica e festa

CASALE - Colori, sport, musica e soprattutto divertimento. È quello che Casale è pronta a ospitare a partire da oggi e per tutto il weekend con l’arrivo della realtà e delle competizioni di Streetgames, il tour-evento che per il ritorno al format originale dopo due anni di stop ha scelto il Monferrato per aprire la nuova (e decima) edizione estiva.

Il centro città diverrà il cuore pulsante dell'intera kermesse: piazzale Divisione Mantova, alle spalle del Castello, ospiterà i campi da calcio a 5, beach volley e basket 3 contro 3 (sia maschili che femminili), mentre in piazza Mazzini avranno luogo tre serate di musica (a ingresso gratuito) con Sahara, Shary Band e Supersmile Band.

Il lato sportivo è sicuramente quello più affascinante dell’evento che poi si sposterà nella ‘sua’ Novara e vede come novità principale per gli atleti le finals da raggiungere a Livorno a fine luglio: «Chi vincerà le rispettive tappe si qualificherà alle finali avendo viaggio e soggiorno pagati. Le iscrizioni al torneo di beach volley sono chiuse ma ci sono ancora gli ultimi posti per calcio e basket» ha spiegato il presidente di Streetgames Michele Belletti.

Una vetrina per lo sport casalese

Ma la tre giorni che parte oggi non si limiterà a ospitare i giochi di strada: saranno anche una vetrina all’aperto per le società sportive casalesi: stand ed esibizioni delle discipline che quotidianamente si svolgono negli impianti sportivi della città saranno protagonisti sempre nelle due piazze e sul Lungo Po Gramsci: dalla ginnastica artistica, fino alla motonautica e agli sport di combattimento. È quindi previsto un grande coinvolgimento delle tante associazioni sportive che si occupano di persone disabili, che saranno protagoniste sui campi in modo gratuito: «Puntiamo molto alla sensibilizzazione sociale ma anche a quella ambientale - ha continuato Belletti - e infatti consegneremo a ogni atleta una borraccia per limitare il più possibile l’uso di plastica». I tornei partiranno quindi oggi, ma si dovrà attendere sabato per il momento ‘istituzionale’ con la presentazione delle società e dell’evento in piazza Mazzini con l’amministrazione comunale