Duo Manara-Voghera: le Sonate di Debussy e Ravel a Villa Ottolenghi

ACQUI TERME - Sarà davvero un gran weekend musicale quello che chiuderà la 24ª edizione del festival ‘Echos. I Luoghi e la Musica’: il violinista Francesco Manara, spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, e il pianista Claudio Voghera proporranno un viaggio in due concerti nel repertorio francese e di area francese.

Domani, sabato 11 alle 17, al Santuario della Bruceta di Cremolino, concerto interamente dedicato a Gabriel Fauré del quale si potranno ascoltare le Sonate op.13 e op. 108, la Berceuse op.16 e l'Andante op. 75; per l'occasione sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita del santuario con inizio alle ore 16.30.

Il giorno dopo alla stessa ora concerto finale di Echos 2022 ad Acqui Terme presso Villa Ottolenghi (in caso di maltempo, nella Chiesa dell'Addolorata) con le tre celeberrime Sonate di Debussy, Ravel e Franck.

Echos 2022 è realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione Crt, Fondazione CrAl e, per questi due concerti, con i Comuni di Cremolino e Acqui Terme e con Villa Ottolenghi. I concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Le nuove norme anti Covid non prevedono più la prenotazione obbligatoria né il controllo del green pass; al chiuso rimane obbligatorio l'uso di mascherina FFP2. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.