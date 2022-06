La Bollente si affida a un campione del mondo

ACQUI - Dall'Italia ad Acqui, dal titolo mondiale alla rincorsa alla serie A.

Mauro Rizzo è il nuovo capoallenatore di La Bollente Negrini Cte Acqui, che dopo la semifinale playoff conquistata quest'anno va di nuovo all'assalto della categoria superiore, per scrivere la storia.

Torinese, classe 1978, Rizzo ha fatto parte dello staff dell'Italia Under 21, al fianco di Angiolino Frigoni, che a novembre 2021 ha conquistato l'oro iridato, battendo in finale la Russia. Con lo stesso gruppo, un anno prima, ha conquistato l'argento europeo Under 20.

Rizzo è stato anche referente per l'area Nord Ovest dei 'progetti selettivi' della nazionale, è docente federale e, dal 2013, è referente scuola & promozione della Federvolley. Ricopre anche l'incarico di selezionatore regionale maschile.

A La Bollente avrà al suo fianco Bob Astori: insieme al ds Stefano Negrini sta definendo la strategia di mercato, partendo da un nucleo di elementi confermati, con l'aggiunta di almeno tre giocatori per affrontare un girone che si annuncia molto competitivo, soprattutto se alle nove piemontese si aggiungeranno le lombarde.

B1 donne: Arredo Frigo riparte da Mirabelli

Tempo di conferme per Arredo Frigo Negrini Acqui per la settima stagione consecutiva in B1 femminile: dopo coach Ivano Marenco, il primo tassello della rosa è Francesca Mirabelli, la capitana, e veterana della squadra.

Classe 1996, centrale, sotto la guida di Marenco ha percorso tutte le tappe della sua carriera, fin dal settore giovanile. "Difficile, ora, dire come sarà il prossimo campionato. Il primo obiettivo - confessa Mirabelli - resta sempre la conferma in categoria, con una rosa sempre giovane. Durante l'annata potremmo anche provare ad alzare l'asticella".