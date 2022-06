Melodie sacre per la "Lunga Notte delle Chiese"

L'INIZIATIVA - Venerdì 10 giugno alle ore 21 presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Basaluzzo si svolgerà il concerto per “La lunga notte delle chiese”, evento a livello nazionale. Protagonisti della serata saranno il Coro Voci Bianche e Giovanile dell'Accademia MusicArte, diretti da Raffaella Tassistro e accompagnati da I Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria che proporranno un viaggio tra melodie sacre e non solo.

La serata rientra in MusicArte Eventi, rassegna concertistica organizzata dal Centro Culturale Praecipianensis Aps, e si svolge in collaborazione con la rassegna “Orchestra in Provincia… e non solo!” 2022. Una serata di musica resa possibile dal contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CrAl e da sponsor locali. L’accesso all’esibizione sarà consentito con mascherina Ffp2. Informazioni: Accademia MusicArte: cell. 338 9572665, mail info@accademiamusicarte.com



L’Accademia MusicArte è espressione di un progetto didattico del Centro Culturale Praecipianensis Aps. Ha l’intento di offrire un percorso formativo musicale ben definito e programmato a tutte quelle persone che intendono fare dell’espressione musicale, sia principale attività professionale, che un serio approccio costruttivo in chiave propedeutico o amatoriale. L’attività corale all’interno dell’Accademia è elemento portante per lo sviluppo musicale degli allievi, un importante accrescimento attraverso l’ascolto, l’aggregazione e l’esibizione.



Raffaella Tassistro si diploma in Canto Lirico presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida di Maria Trabucco. Si perfeziona con G. Ravazzi, K. Ricciarelli, U. Benelli, direttori d’orchestra come A. Faldi, maestri collaboratori come R. Marsano e A. Campora, registi come P. Miccichè e L. Codignola. Ha cantato in diversi teatri lirici e festival debuttando ruoli operistici sotto la direzione di A. Salvagno, F. Santi,L. Castriota Skanderberg, C. Micheli e M. Rota. Attiva in ambito corale, è docente di Propedeutica Musicale e direttrice di Cori di Voci Bianche e Giovanili con i quali ha partecipato ad importanti spettacoli nell’ambito di festival e rassegne, e all’allestimento di opere liriche. All’attività artistica affianca quella organizzativa in ambito musicale; è direttore artistico e docente dell’Accademia MusicArte di Novi Ligure.



L’Orchestra Classica di Alessandria è un ensemble cameristico-sinfonico, che svolge la propria attività in ambito nazionale e internazionale curando l’offerta di iniziative musicali – concerti, festival, lezioni-concerto – in svariate formazioni. È composta da musicisti professionisti italiani e stranieri, che si esprimono non solo in ambito prettamente classico, ma spaziano con disinvoltura dalla musica per film, jazz, etnica al pop. Ha collaborato con solisti e cantanti di chiara fama quali Bruno Canino, Lya de Barberiis, Barbara Frittoli, Sara Mingardo, Dionne Warwick, Gino Paoli, con direttori televisivi quali Renato Serio e Peppe Vessicchio, con compositori filmici quali Luis Bacalov, Franco Piersanti, Ezio Bosso e con attori quali Lina Sastri, Paola Pitagora, Lando Buzzanca, Ugo Pagliai e Paola Gassman. Ha al suo attivo svariate registrazioni discografiche e colonne sonore di film e fiction Rai e Mediaset.