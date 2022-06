Sabato si raccolgono beni di prima necessità per i valenzani in difficoltà

VALENZA - Domani, sabato 11 giugno si svolgerà a Valenza una raccolta straordinaria di generi di prima necessità promossa dalla Consulta Comunale del Volontariato in ragione del perdurare della crisi sociale ed economica aggravata dalla pandemia da Sars-CoV2 e dalle conseguenze del conflitto in Ucraina, vista l'accresciuta necessità di un sostegno per molte famiglie valenzane cui le associazioni di volontariato cittadine sono chiamate a fare.

Come di consueto i valenzani potranno trovare i volontari posizionati presso i supermercati ed i negozi aderenti all’iniziativa che porgeranno loro le ‘sporte’ in attesa di essere riempite di ciò che la generosità consentirà.

Si raccoglieranno in particolare i seguenti generi di prima necessità: olio d’oliva e di semi, latte a lunga conservazione, scatolame (tonno, carne, fagioli, piselli, pelati, ecc.), alimenti a media-lunga scadenza (formaggi e salumi sottovuoto), biscotti e merendine, zucchero, caffè, cioccolato, thé, dadi, prodotti per la prima infanzia (omogeneizzati, pappe, biscotti solubili, pastine, pannolini per bambini da 4 a 9 Kg e da 7 a 18 kg), prodotti per l’igiene personale , prodotti per la pulizia della casa.

Quanto raccolto sarà affidato alla 'San Vincenzo' che si farà carico della distribuzione a favore dei cittadini valenzani che attraversano momenti di difficoltà.

«Si tratta di un evento ampio - ricorda Federico Violo, presidente della Consulta Comunale del Volontariato - che, coinvolgendo in modo comunitario tanti volontari valenzani, rinnova un aiuto concreto per molti. Mi piace sottolineare che tutto il materiale raccolto verrà immediatamente affidato a chi si occuperà della distribuzione, senza intermediazioni e pronto per essere distribuito alle famiglie assistite già nei giorni successivi alla raccolta».