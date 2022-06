Elezioni: Serravalle e Carrosio, tutti i nomi di chi si sfida

Domenica 12 giugno si vota per le elezioni comunali in 13 Comuni della provincia. I centri maggiori coinvolti dalla tornata elettorale sono Alessandria, Acqui Terme, Serravalle Scrivia e Molare. Nel novese si vota anche a Carrosio. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi, inizierà lo spoglio dei referendum. Per conoscere i nomi dei nuovi sindaci bisognerà aspettare lunedì pomeriggio.

Serravalle Scrivia

A Serravalle gli elettori chiamati alle urne sono 4.331 (2.103 uomini e 2.228 donne) e dovranno scegliere il sindaco e 12 consiglieri. Tre le liste che scendono in campo: “RiparTiAmo Serravalle” di Marcello Bocca, “RinnoviAmo Serravalle” di Luca Biagioni e “La forza del buonsenso” di Gianfranco Pinzone.

La lista di Bocca (51 anni) comprende Gaetano “Giorgio” Franchina, 55 anni; Alessandro Corrias, 48; Elisa Spigolon, 37; Simone Carosella, 27; Alessandra Arecco, 51; Rosario Sestito, 31; Shaira Basile, 31; Tiziana Turri, 40; Massimo Bagnasco, 51.

La lista di Biagioni (38 anni) vede candidati Walter Zerbo, 39 anni; Anna Maria Massone, 68; Marianna Bagnasco, 61; Silvia Collini, 37; Gianbattistina Romagnollo, 52; Cristiana Vacchina, 53; Maurizio Gemme, 66; Armando Pallavicini, 50; Giuseppe Sciuto, 66.

La lista di Pinzone (72 anni) può contare su Alberto Carbone, 70 anni; Antonino Bailo, 67; Marina Carrega, 51; Daniela Zino, 66; Doselì Ferrando, 34; Sergio Marchesotti, 83; Arianna Borgoglio, 33; Letizia Simoni, 24; Ivana Denegri, 62.

Clicca qui per leggere le interviste ai tre candidati sindaco

Carrosio

Tre liste a Carrosio, in alta val Lemme, dove sono chiamati alle urne 458 elettori. “Per Carrosio” candida a sindaco Corrado Guglielmino (47 anni), mentre per il consiglio corrono Emanuele Persegona, 49 anni; Barbara Musso, 49; Marco Rizzon, 49; Alessandro Traverso, 43; Sacha Iacopo Ruben Traverso, 36; Sonia Maria Traverso, 24; Valerio Cassano, 64.

“Alternativa Civica” sarà rappresentata da Giovanni Battista Traverso (56 anni), con gli aspiranti consiglieri Virgilia Sessarego, 62 anni; Massimo Campora, 56; Ines Guglielmino, 59; Luca Rebora, 36; Fausto Dameri, 59; Mirco Paganetto, 59; Monica Maruffo, 57.

“Guardiamo Avanti” candida a sindaco Fabio Petrucci (60 anni). Aspiranti consiglieri Antonella Odino, 56 anni; Claudio Ferretti, 63; Davide Romanelli, 48; Francesca Maria Marchelli, 34; Marino Riva, 57; Simone Calogero, 33; Stefania Valeria Vera Garcia, 20.