Grave incidente nei pressi del casello autostradale

CASTELCERIOLO - ORE 11.30 - È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Alessandria in prognosi riservata Alessandro Mereghetti, 29 anni, di Mede, coinvolto questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto all’ingresso del casello autostradale.

Il ragazzo, alla guida di una Yamaha, stava viaggiando in direzione Alessandria quando si è scontrato con il Tir condotto da un 43enne di origine dominicana che, arrivando da Spinetta, stava svoltando a sinistra per dirigersi al casello.

Il motociclista non è riuscito ad evitare il mezzo pesante che gli avrebbe tagliato la strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale alessandrina per i rilievi di legge e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, e i medici del 118.

ORE 8.20 - Grave incidente stradale questa mattina all’altezza del casello autostradale. Lo scontro è avvenuto tra un camion e una moto.

Il motociclista, un2 29enne di Mede, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto 118 e Polizia Municipale.

Seguono aggiornamenti.