Il sindaco Martino: "Una lista per dare più continuità"

ALICE BEL COLLE - Alice Bel Colle è uno dei tredici paesi al voto nella nostra provincia. Si va avanti nel segno della continuità ammnistrativa con un’unica lista, coesa e motivata, che ambisce a favorire la sviluppo del territorio facendo leva sulla sua vocazione agricola e territoriale.

Il candidato sindaco, Gianfranco Martino, punta a portare a termine i progetti in corso, senza tralasciare progetti che mirano a concretizzare nuove visioni. «In questi anni io e il mio gruppo, partecipando attivamente alla vita comunale, abbiamo avuto modo di acquisire esperienza amministrativa e questo sarà utile nell’interesse di Alice Bel Colle - racconta il candidato sindaco - Fare il primo cittadino è qualcosa di totalizzante ed è un onore farlo per il mio paese. Nei prossimi cinque anni l’obiettivo dovrà essere quello di porre più attenzione al territorio nel suo complesso, dalle borgate alla cura degli immobili, senza dimenticare l’incremento dei servizi, unico strumento per invertire l’andamento demografico e soprattutto la qualità della vita, per chi decide di rimanere o venire a vivere qui».

In particolare le borgate di Vallerana e della Stazione saranno al centro dell’azione amministrativa sia in tema di decoro urbano che di servizi. «Abbiamo l’ambizioso obiettivo di unire il paese e le sue borgate - conclude - Cercheremo sempre l’unione delle persone che qui vivono, studiano e lavorano. Noi ci crediamo e sarà il nostro impegno per il futuro».