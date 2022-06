Monferrato Classica: stasera a Casale arriva il Trio Debussy

CASALE - Chiude a Casale Monferrato il suo viaggio in quattro tappe nelle terre patrimonio Unesco il Trio Debussy, primo dei quattro progetti artistici che formano il palinsesto di Monferrato Classica, il festival diffuso che da giugno a settembre toccherà i quattro centri zona più importanti del Monferrato.

Monferrato Classica è un progetto firmato dal Maestro Alex Leon e promosso dall’associazione Her. Le prestigiose sale del Palazzo Langosco, sede della biblioteca e del museo Civico, accoglieranno sabato 11 giugno alle ore 21, le note di Brahms, Haydn e Piazzolla, magistralmente interpretate dai maestri Piergiorgio Rosso, Francesca Gosio e Antonio Valentino, che da più di trent’anni calcano palcoscenici nazionali e internazionali parlando la lingua universale per eccellenza, quella della musica.

A spiegare meglio il progetto di musica sostenibile è Graziella Boi, project manager di Her: «Da sempre diffondiamo i principi dell’Ecologia Profonda e Monferrato Classica ne rappresenta l’esordi e inoltre inaugura il progetto Revolution Culture finalizzato a promuovere e a realizzare la sostenibilità ambientale ed economica dei territori. Inoltre abbiamo l’intenzione di adottare un sistema di gestione sostenibile in relazione alla norma internazionale ISO 20121 che prevede la valutazione degli impatti economici, sociali ed ambientali dell’evento»

Intenso, coinvolgente e non convenzionale il programma della serata del trio sabaudo ispirato al grande compositore Debussy che da questo partono per arrivare fino a Piazzolla: «Siamo felici di partecipare a questo piccolo tour in Monferrato, terra di paesaggi meravigliosi, che meritano di essere conosciuti e valorizzati. Il fulcro del nostro programma sarà un trio di Johannes Brahms, compositore del tardo romanticismo tedesco opera che aprirà la serata. In seguito, faremo ascoltare una scelta di lavori di Astor Piazzolla, autore italo argentino che ha avuto il merito di esportare il Tango dal Sudamerica al mondo intero».

Ogni concerto è preceduto da una degustazione di prodotti enogastronomici del territorio pertanto l’apertura delle porte è alle ore 19. Il costo del biglietto è di 20 euro comprensivo della degustazione. Per informazioni e biglietti contattare il numero 339 408 3494 o consultare il sito dell’evento.